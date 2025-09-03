Цифра дня: Сколько школьников пользуются помощью ИИ в математике

Математика стала самым популярным предметом, для которого старшеклассники используют нейросети. Согласно исследованию агентства «Позиция», к ним обращаются 56% опрошенных учеников. На втором месте оказался иностранный язык — 52%, далее физика — 45%, русский язык — 43% и литература — 28%.

В числе наиболее востребованных сервисов у школьников — «Алиса», которой пользуются 84% респондентов, ChatGPT — 47% и Midjourney — 28%. Подростки применяют искусственный интеллект для разных задач: 56% ищут информацию для докладов, 43% прибегают к нему для вычислений, 38% — для решения задач, а 34% используют для изучения языков. Реже школьники просят объяснить сложные темы — 19%, разобраться в терминах — 12% или помогают себе с презентациями — 7%.

При этом более половины старшеклассников (53%) уверены, что должны выполнять задания самостоятельно, а нейросети стоит использовать как дополнительный инструмент. Почти половина респондентов (48%) признаётся, что с ИИ учиться стало проще. Каждый второй (44%) проверяет с его помощью свои решения, 27% обращаются к нему, когда не могут найти ответ, а 22% — чтобы понять сложную тему.

Родители также отмечают роль нейросетей в образовании. Около 30% считают, что такие инструменты снижают нагрузку на взрослых, помогая контролировать обучение. Каждый пятый видит в них способ углубить знания ребёнка или проверить правильность решений.

В целом 33% родителей уверены, что нейросети помогают детям искать учебную информацию, 28% — разбираться с непонятными заданиями, 24% — готовиться к экзаменам, а 22% — осваивать сложные темы.