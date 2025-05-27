Цифра дня: сколько сотрудников в РФ вернули с удалённой работы в офисы?

Аналитики сервиса «Stape» выяснили, что 20% сотрудников в России вернули с удалённой работы обратно в офисы. Это происходит на фоне усиления требований к работникам и роста напряжённости в трудовой среде.

Согласно опросу, более половины россиян испытывают тревогу на работе. Четверть участников исследования признались, что у них есть серьёзные поводы для переживаний, а 39% отметили незначительное беспокойство. Только 30% респондентов заявили, что чувствуют себя спокойно.

Среди главных причин волнения — увеличение объёма задач без прибавки к зарплате, угрозы увольнения, страх перед заменой на сотрудников младшего поколения или искусственным интеллектом. Также беспокойство вызывает несправедливая оценка труда и возможные задержки выплат.

Почти каждый пятый сталкивается со стрессовыми ситуациями ежедневно, а 41% — несколько раз в неделю. Однако большинство предпочитает не поднимать проблемные вопросы: 57% просто терпят. Лишь немногие решаются искать новую работу, а к помощи психолога обращаются всего 8% опрошенных.

За последние три месяца 63% работников получили дополнительные проекты, у половины усилились требования. При этом повышение зарплаты получили только 10%, а рост в должности — всего 5%.

Средний уровень стресса — 6,5 баллов из 10, причём чаще всего люди выбирали оценку «7». Каждый десятый живёт на грани выгорания с уровнем тревожности «9».