Цифра дня: сколько спам звонков заблокировала T2 за 2025 г.

Российский мобильный оператор T2 сообщил, что за первую половину 2025 года предотвратил более 500 миллионов спам-звонков. Для этого компания использует систему, основанную на технологиях обработки больших данных.

По данным оператора, благодаря блокировке удалось избавить абонентов от трёх миллиардов секунд нежелательных звонков — это примерно 95 лет непрерывного телефонного «молчания». В среднем T2 обрабатывает около трёх миллионов подозрительных вызовов в день.

Система защиты работает за счёт анализа параметров звонков: их частоты, массовости, продолжительности и реакции пользователей. Это позволяет автоматически распознавать спам, включая звонки-сбросы. В основе системы также лежат базы данных недобросовестных номеров, которые формируются с учётом информации от самих пользователей на специализированных платформах.

Если звонок считается подозрительным, он не поступает на телефон абонента. Подход позволяет сократить количество попыток мошенничества и снизить уровень телефонной рекламы, мешающей пользователям.

Для дополнительной защиты компания предлагает услугу маркировки входящих звонков. При её активации на экране телефона отображается предупреждение, если номер присутствует в базе нежелательных. Также у всех абонентов, установивших мобильное приложение T2, доступна бесплатная функция распознавания неизвестных номеров.