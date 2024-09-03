Цифра дня: сколько тысяч аварийных вызовов обработала «ЭРА-ГЛОНАСС»

В АО «Глонасс» сообщили, что российская система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» за пять лет работы приняла более 400 тысяч аварийных вызовов.

Система обеспечивает передачу данных спасателям в среднем за 19 секунд. Кнопка SOS, подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС», автоматически срабатывает в 80% случаев, когда водитель и пассажиры не могут вызвать помощь самостоятельно. При этом около 4% вызовов не связаны с ДТП, а используются для взаимопомощи в различных дорожных ситуациях, отметили в АО «Глонасс».

Генеральный директор АО «Глонасс» Алексей Райкевич сообщил, что на данный момент к системе подключено 11,4 миллиона автомобилей, из которых 1,2 миллиона подключены в 2024 году. Более половины сообщений поступают с удаленных от крупных городов территорий.