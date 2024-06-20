Цифра дня: сколько тысяч мошеннических сайтов заблокировала система «Антифишинг» в РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о значительных успехах программы «Антифишинг», направленной на защиту пользователей от интернет-мошенничества. С момента запуска в 2022 году было блокировано около 215 тыс. поддельных сайтов, а с начала текущего года число заблокированных упало до 64 тыс.

Фишинг — это метод, когда мошенники создают фальшивые веб-ресурсы и электронные письма, чтобы выманить личные данные, такие как банковские реквизиты или пароли. Основные цели — инвестиционные платформы, интернет-магазины, банковские сервисы, социальные сети и государственные сайты.

Для борьбы с такими угрозами граждане могут использовать платформу Госуслуги для подачи жалоб на подозрительные сайты. После проверки заявки сайт может быть заблокирован в течение суток, защищая пользователей от потенциального ущерба.