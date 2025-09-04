Цифра дня: сколько владельцев iPhone воспользовались Bluetooth-аналогом Apple Pay от Сбера

С 25 августа владельцы iPhone вновь получили возможность оплачивать покупки смартфоном. Для этого Сбер запустил сервис «Вжух», который работает на базе технологии Bluetooth Low Energy. За короткое время им воспользовались уже более 1,6 млн пользователей.

Наибольшая сумма транзакции составила свыше 3 млн рублей — она прошла в автосалоне в Санкт-Петербурге. Но чаще всего оплату с помощью «Вжух» использовали в продуктовых магазинах и аптеках.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно обновить приложение «СберБанк Онлайн» до версии 16.13 и разрешить доступ к Bluetooth. После этого оплата возможна на биометрических терминалах банка. Сегодня технология работает на 90% новых устройств, а к концу сентября должна появиться на 100% терминалов — это более 1,2 млн единиц.

Оплата происходит быстро: после того как на терминале появляется сумма, клиент запускает приложение, подносит смартфон и подтверждает покупку. Работает функция с любого экрана, в том числе с экрана входа, и даже без необходимости подносить телефон вплотную.

Оплата доступна с любых счетов независимо от типа карты, это может быть «Мир», Visa или Mastercard. Подключение к интернету для этого не требуется. Также покупатели получают бонусы «Спасибо», а технология соответствует стандартам безопасности, принятым в платёжной индустрии.