Цифровизация поможет российскому мёду конкурировать на мировом рынке

Опубликовано 03 декабря 2025, 23:131 мин.
Цифровизация поможет российскому мёду конкурировать на мировом рынкеНа Алтае создают программное обеспечение для анализа данных с ульев
Заместитель министра сельского хозяйства Роман Некрасов в рамках Всероссийского конгресса пчеловодов «Апифорум Алтай — 2025» назвал цифровизацию ключевой задачей для пчеловодства. По его словам, внедрение современных технологий необходимо, чтобы российский мёд соответствовал жестким стандартам безопасности и качества на премиальных мировых рынках.
© Ferra.ru
Примером такой работы стала разработка Алтайского государственного аграрного университета. Ученые создают программное обеспечение для автоматического анализа больших данных с датчиков, установленных в цифровых ульях. Эта система позволит расшифровать поведенческие алгоритмы пчелиных семей и прогнозировать их состояние, заменив ручной труд.
Вуз уже ведет переговоры о сотрудничестве с компаниями «Яндекс» и «Ростелеком». Некрасов отметил, что в России есть значительный потенциал для развития цифрового пчеловодства, включая научные разработки и подготовленных специалистов.