Цифровизация поможет российскому мёду конкурировать на мировом рынке

Примером такой работы стала разработка Алтайского государственного аграрного университета. Ученые создают программное обеспечение для автоматического анализа больших данных с датчиков, установленных в цифровых ульях. Эта система позволит расшифровать поведенческие алгоритмы пчелиных семей и прогнозировать их состояние, заменив ручной труд.

Вуз уже ведет переговоры о сотрудничестве с компаниями «Яндекс» и «Ростелеком». Некрасов отметил, что в России есть значительный потенциал для развития цифрового пчеловодства, включая научные разработки и подготовленных специалистов.