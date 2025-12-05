Цифровизация в России достигла рекордных темпов

Опубликовано 05 декабря 2025, 17:561 мин.
Цифровизация в России достигла рекордных темповРасходы на ИТ росли более чем на 20% в год
Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что затраты на информационные технологии (ИТ) в России последние несколько лет растут более чем на 20% ежегодно.
Несмотря на уход западных вендоров в 2022 году, темпы цифровизации ключевых отраслей экономики и госструктур вышли на исторический максимум. По словам министра, это создало значительные возможности для новых проектов.
На Российско-индийском бизнес-форуме Шадаев отметил, что Россия изучает опыт развития IT-индустрии в Индии. Российские компании выразили готовность обучать модели искусственного интеллекта на инфраструктуре, которая может быть создана в Индии.
Также планируется обсуждение с индийскими разработчиками корпоративного программного обеспечения совместных проектов. Цель — создание центров локализации для замещения оставшихся после ухода западных компаний ниш.