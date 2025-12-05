Цифровизация в России достигла рекордных темпов

Расходы на ИТ росли более чем на 20% в год

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что затраты на информационные технологии (ИТ) в России последние несколько лет растут более чем на 20% ежегодно.