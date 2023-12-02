Цифровизация в российской медицине повысит качество здравоохранения

Он отметил, что использование цифровых сервисов позволяет не только упростить и оптимизировать процессы, но и повысить доступность и качество медицинской помощи. Важно, чтобы цифровые технологии помогали врачам следовать клиническим рекомендациям и автоматизировать некоторые решения, которые не требуют их вмешательства.

Зеленский подчеркнул, что цель цифровой трансформации - не просто замена ручного труда на электронные аналоги, а создание эффективной среды, способствующей повышению удовлетворенности, доступности и качества медицинской помощи.