Цифровизация в российской медицине повысит качество здравоохранения

Цифровизация в российской медицине повысит качество здравоохраненияВажно оптимизировать работу врачей
Первый заместитель министра здравоохранения России, Владимир Зеленский, на национальном конгрессе "Национальное здравоохранение - 2023" подчеркнул, что цифровая трансформация в медицине не является самоцелью. Она должна служить методом оптимизации работы врачей, улучшения доступности и качества медицинской помощи, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
Он отметил, что использование цифровых сервисов позволяет не только упростить и оптимизировать процессы, но и повысить доступность и качество медицинской помощи. Важно, чтобы цифровые технологии помогали врачам следовать клиническим рекомендациям и автоматизировать некоторые решения, которые не требуют их вмешательства.
Зеленский подчеркнул, что цель цифровой трансформации - не просто замена ручного труда на электронные аналоги, а создание эффективной среды, способствующей повышению удовлетворенности, доступности и качества медицинской помощи.