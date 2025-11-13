Цифрового помощника для изучения русского языка разработали в России

Как сообщили в компании, помощник функционирует в режиме «вопрос-ответ». Он принимает задания в текстовом формате, а также в виде голосовых сообщений или фотографий. Сервис объясняет сложные темы простыми словами, хвалит за успехи и мотивирует учащихся.

Подчеркивается, что «Мирон» основан на российской языковой модели и имеет встроенные ограничения для безопасности. Он не дает опасных советов и общается с учетом психологических особенностей школьников. Разработчик уточнил, что помощник не заменяет педагога.

Апробация сервиса проходила в 2024-2025 учебном году с участием примерно двух тысяч школьников и учителей.