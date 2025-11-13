В России
Опубликовано 13 ноября 2025, 15:15
1 мин.

Цифрового помощника для изучения русского языка разработали в России

Сервис «Мирон» использует отечественные технологии ИИ
Группа компаний «Просвещение» разработала первого в России цифрового помощника для обучения детей русскому языку. Сервис под названием «Мирон» создан с применением отечественных технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Цифрового помощника для изучения русского языка разработали в России

© Ferra.ru

Как сообщили в компании, помощник функционирует в режиме «вопрос-ответ». Он принимает задания в текстовом формате, а также в виде голосовых сообщений или фотографий. Сервис объясняет сложные темы простыми словами, хвалит за успехи и мотивирует учащихся.

Подчеркивается, что «Мирон» основан на российской языковой модели и имеет встроенные ограничения для безопасности. Он не дает опасных советов и общается с учетом психологических особенностей школьников. Разработчик уточнил, что помощник не заменяет педагога.

Апробация сервиса проходила в 2024-2025 учебном году с участием примерно двух тысяч школьников и учителей.