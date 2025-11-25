Цифровой контроль лечения ввели в московских больницах

Как пояснила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это позволит сократить время на ведение документации и ускорить оказание помощи. Информация о времени и факте проведения процедур будет автоматически фиксироваться в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

Ранее такая практика применялась только в флагманских медицинских центрах и приемных отделениях. Теперь сканирование QR-кодов станет обязательным при проведении анализов, диагностики, операций и транспортировки пациентов. Все медработники обеспечены необходимым оборудованием для работы с новой системой, отметила Ракова.