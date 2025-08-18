Цифровой рубль будет приносить экономике России 260 млрд ежегодно

Первые годы реализации проекта, начиная с сентября 2026 года, принесут более скромные результаты — 30−50 млрд рублей для бизнеса и 5−8 млрд для банков. Финансовым организациям предстоит вложить 200−300 млн рублей каждая в технологическую интеграцию, а общие затраты сектора составят 30−50 млрд рублей.

Эксперты отмечают возможные риски для банков: отток средств на счета ЦБ, сокращение пассивной базы и снижение комиссионных доходов. В пессимистичном сценарии к 2027 году банки могут недополучить 45−95 млрд рублей прибыли.

Особую угрозу представляют квантовые вычисления, которые могут создать новые инструменты для взлома цифрового рубля. Однако к 2029 году экономический эффект должен распределиться более равномерно по всем секторам экономики.