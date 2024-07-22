Цифровой рубль станет массовым явлением с 2026 года

Аксаков прогнозирует, что пилотный проект цифрового рубля, который начнется 1 сентября 2024 года, потребует около полугода для отладки. После этого, в 2025 году, проект расширится, а к 2026 году цифровой рубль станет массовым явлением.

По его словам, уже 20 банков подали свои заявления для участия в эксперименте. Также Анатолий Аксаков отметил необходимость внесения законопроектов, касающихся противодействия отмыванию денег, для усиления контроля федеральной службы по финансовому мониторингу за рынком цифрового рубля.