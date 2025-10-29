Цифровую модель для горнодобывающих предприятий создали в России

Опубликовано 29 октября 2025, 22:561 мин.
Цифровую модель для горнодобывающих предприятий создали в РоссииРазработка поможет автоматизировать технологические процессы
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Университета МИСИС разработали цифровую модель для горнодобывающей отрасли. В отличие от заводов с повторяющимися операциями, добывающие предприятия — это динамичные системы. Их работа зависит от множества природных и технологических факторов, что усложняет полный контроль.
В основе разработки лежит онтологическое моделирование. Предприятие описывается как система взаимосвязанных понятий и процессов, формирующих базу знаний. Модель упорядочивает ключевые компоненты: технологические процессы, физические объекты, управляющие агенты и информационные потоки.
В пресс-службе отметили, что эта модель представляет предприятие не как набор разрозненных данных, а в виде логической структуры. Такой подход является шагом к созданию автономных систем, где программные агенты смогут анализировать данные и самостоятельно регулировать процессы.
Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Mining Institute.