Цифровую модель для горнодобывающих предприятий создали в России

В основе разработки лежит онтологическое моделирование. Предприятие описывается как система взаимосвязанных понятий и процессов, формирующих базу знаний. Модель упорядочивает ключевые компоненты: технологические процессы, физические объекты, управляющие агенты и информационные потоки.

В пресс-службе отметили, что эта модель представляет предприятие не как набор разрозненных данных, а в виде логической структуры. Такой подход является шагом к созданию автономных систем, где программные агенты смогут анализировать данные и самостоятельно регулировать процессы.

Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Mining Institute.