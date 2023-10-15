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22:35, 15 октября 2023
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Цифровую образовательную систему передали новым регионам России

Сейчас она настраивается

Псковская область передала свою собственную цифровую образовательную систему, новым регионам России, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Цифровую образовательную систему передали новым регионам России

© Ferra

Система называется "Цифровое образование Псковской области" и в настоящее время система настраивается для внедрения в эти регионы.

Передали четырем новым российским регионам нашу информационную систему "Цифровое образование Псковской области". Сейчас идет развертывание систем в центре обработки данных Минцифры. Планируется, что уже в этом году жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут пользоваться сервисами в сфере образования.

Михаил Ведерников
Губернатор Псковской области

По словам Ведерникова, система "Цифровое образование Псковской области" дает возможность записывать и зачислять в детские сады и школы, учебные заведения среднего профессионального образования, а также в кружки и секции с использованием Единого портала Госуслуг.

Губернатор отметил, что псковские специалисты окажут помощь коллегам из новых регионов в организации планирования, проведения и анализа результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена.

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