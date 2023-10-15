Цифровую образовательную систему передали новым регионам России

По словам Ведерникова, система "Цифровое образование Псковской области" дает возможность записывать и зачислять в детские сады и школы, учебные заведения среднего профессионального образования, а также в кружки и секции с использованием Единого портала Госуслуг.

Губернатор отметил, что псковские специалисты окажут помощь коллегам из новых регионов в организации планирования, проведения и анализа результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена.