Цифровую образовательную систему передали новым регионам России

Цифровую образовательную систему передали новым регионам РоссииСейчас она настраивается
Псковская область передала свою собственную цифровую образовательную систему, новым регионам России, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.
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Система называется "Цифровое образование Псковской области" и в настоящее время система настраивается для внедрения в эти регионы.
Передали четырем новым российским регионам нашу информационную систему "Цифровое образование Псковской области". Сейчас идет развертывание систем в центре обработки данных Минцифры. Планируется, что уже в этом году жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей смогут пользоваться сервисами в сфере образования.
По словам Ведерникова, система "Цифровое образование Псковской области" дает возможность записывать и зачислять в детские сады и школы, учебные заведения среднего профессионального образования, а также в кружки и секции с использованием Единого портала Госуслуг.
Губернатор отметил, что псковские специалисты окажут помощь коллегам из новых регионов в организации планирования, проведения и анализа результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена.