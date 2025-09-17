Цифровую платформу для обучения внедрили в Казанском аграрном университете

Опубликовано 17 сентября 2025, 15:281 мин.
Цифровую платформу для обучения внедрили в Казанском аграрном университетеСтуденты будут осваивать современные агротехнологии на практике
В пресс-службе Казанского государственного аграрного университета сообщили, что вуз начал использовать в учебном процессе отечественную цифровую платформу ExactFarming. Это поможет подготовить студентов к работе в условиях высокотехнологичного сельского хозяйства.
Платформа охватывает весь цикл растениеводства: от создания карт полей до прогнозирования урожая с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Учащиеся получат доступ к спутниковому мониторингу, смогут отслеживать состояние растений, планировать севооборот и анализировать экономику агротехнологий, отметили в пресс-службе.
Также преподаватели и студенты предоставляют данные полевых исследований для улучшения алгоритмов, тестируют новые функции и создают образовательные модули.
Как отметили в университете, выпускники должны владеть такими технологиями уже с университета, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда.