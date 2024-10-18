Цифровые двойники помогут определить налоги для нефтегазовой отрасли в РФ

Опубликовано 18 октября 2024, 17:321 мин.
Цифровые двойники помогут определить налоги для нефтегазовой отрасли в РФНовая технология может стать стандартом для всей нефтегазовой отрасли
Министерство энергетики РФ совместно с Минфином РФ изучают возможность использования технологии цифровых двойников для установления налогового режима на нефтегазовых месторождениях. Как сообщил министр энергетики Сергей Цивилев, пилотный проект станет первым шагом к масштабированию технологии на всю отрасль.
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Цифровые двойники — это виртуальные копии физических объектов, таких как месторождения или буровые установки. С их помощью будут собираться данные, которые позволят выбрать наиболее эффективный налоговый режим. Это решение должно учитывать как интересы бюджета, так и нефтяных компаний. Кроме того, планируется использование технологии для внедрения налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов.
По словам Цивилева, такой подход в России применяется впервые и может стать стандартом в отрасли. Минфин уже подключился к работе по разработке стандартов для создания цифровых двойников, что станет важным шагом в оптимизации нефтегазового бизнеса.