Цифровые двойники помогут определить налоги для нефтегазовой отрасли в РФ

Цифровые двойники — это виртуальные копии физических объектов, таких как месторождения или буровые установки. С их помощью будут собираться данные, которые позволят выбрать наиболее эффективный налоговый режим. Это решение должно учитывать как интересы бюджета, так и нефтяных компаний. Кроме того, планируется использование технологии для внедрения налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов.

По словам Цивилева, такой подход в России применяется впервые и может стать стандартом в отрасли. Минфин уже подключился к работе по разработке стандартов для создания цифровых двойников, что станет важным шагом в оптимизации нефтегазового бизнеса.