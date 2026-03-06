ЦИК будет доставлять бюллетени в отдаленные села на беспилотниках

Параллельно в комиссии работают над использованием спутниковых технологий для тех мест, куда трудно добраться. Там, где невозможно применить дистанционное электронное голосование, ищут другие форматы. Памфилова также отметила, что ЦИК планирует активнее внедрять искусственный интеллект, но делать это будут осторожно, просчитывая все последствия.

Кроме того, расширяются возможности голосования с помощью терминалов на участках. Окончательную стратегию применения новых технологий утвердят после обновления состава комиссии в конце марта. Пока некоторые детали не разглашаются.