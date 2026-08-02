В России
Опубликовано 02 августа 2026, 17:18
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Цистерны «Уралкриомаша» внесли в реестр российской продукции

Минпромторг подтвердил статус оборудования до 2031 года
Контейнер-цистерна КЦ-44/1,8 производства «Уралкриомаша», входящего в госкорпорацию Ростех, официально признана российским продуктом. Минпромторг выдал заключение сроком на пять лет и внес оборудование в Реестр промышленной продукции под номером 10 725 577.
Цистерны «Уралкриомаша» внесли в реестр российской продукции
© АО «НПК «Уралвагонзавод»

Это дает заводу приоритет в госзакупках и на крупных тендерах. Покупатели смогут приобретать цистерны по сниженной ставке при поддержке Фонда развития промышленности. В компании отметили, что сертификация защищает рынок от дешевых импортных аналогов и укрепляет технологический суверенитет.

Гендиректор Дмитрий Скоропупов подчеркнул, что статус позволяет закрывать потребности страны в перевозке сжиженных газов без оглядки на импорт. Продукция предназначена для безопасной транспортировки опасных грузов класса 2.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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