Цистерны «Уралкриомаша» внесли в реестр российской продукции

Опубликовано 02 августа 2026, 17:181 мин.
Цистерны «Уралкриомаша» внесли в реестр российской продукцииМинпромторг подтвердил статус оборудования до 2031 года
Контейнер-цистерна КЦ-44/1,8 производства «Уралкриомаша», входящего в госкорпорацию Ростех, официально признана российским продуктом. Минпромторг выдал заключение сроком на пять лет и внес оборудование в Реестр промышленной продукции под номером 10 725 577.
Это дает заводу приоритет в госзакупках и на крупных тендерах. Покупатели смогут приобретать цистерны по сниженной ставке при поддержке Фонда развития промышленности. В компании отметили, что сертификация защищает рынок от дешевых импортных аналогов и укрепляет технологический суверенитет.
Гендиректор Дмитрий Скоропупов подчеркнул, что статус позволяет закрывать потребности страны в перевозке сжиженных газов без оглядки на импорт. Продукция предназначена для безопасной транспортировки опасных грузов класса 2.