Цистерны «Уралкриомаша» внесли в реестр российской продукции

Это дает заводу приоритет в госзакупках и на крупных тендерах. Покупатели смогут приобретать цистерны по сниженной ставке при поддержке Фонда развития промышленности. В компании отметили, что сертификация защищает рынок от дешевых импортных аналогов и укрепляет технологический суверенитет.

Гендиректор Дмитрий Скоропупов подчеркнул, что статус позволяет закрывать потребности страны в перевозке сжиженных газов без оглядки на импорт. Продукция предназначена для безопасной транспортировки опасных грузов класса 2.