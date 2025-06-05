Cloud.ru запустит облачную платформу для обучения промышленных роботов

Как отметил генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин, наиболее эффективным подходом является гибридная архитектура. Она сочетает мощности локальной IT-инфраструктуры предприятий с облачными ресурсами. Такое решение обеспечивает безопасное масштабирование промышленного ИИ и ускоряет внедрение робототехнических систем.

Сервис предлагает полный набор инструментов для работы с искусственным интеллектом, включая создание симуляционных сред. Это особенно актуально на фоне роста автоматизации — сегодня в мире работает более 4,8 миллионов промышленных роботов.

Облачная платформа Cloud.ru поможет предприятиям быстрее и эффективнее внедрять современные робототехнические решения.