Cloud.ru запустит облачную платформу для обучения промышленных роботов

Опубликовано 05 июня 2025, 18:241 мин.
Cloud.ru запустит облачную платформу для обучения промышленных роботовСервис поможет предприятиям обучать ИИ-модели в гибридной среде
Компания Cloud.ru представила облачное решение для обучения искусственного интеллекта (ИИ), управляющего промышленными роботами. Платформа позволяет создавать тренировочные симуляции, где ИИ-модели смогут отрабатывать необходимые навыки перед внедрением на реальном производстве.
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Как отметил генеральный директор Cloud.ru Евгений Колбин, наиболее эффективным подходом является гибридная архитектура. Она сочетает мощности локальной IT-инфраструктуры предприятий с облачными ресурсами. Такое решение обеспечивает безопасное масштабирование промышленного ИИ и ускоряет внедрение робототехнических систем.
Сервис предлагает полный набор инструментов для работы с искусственным интеллектом, включая создание симуляционных сред. Это особенно актуально на фоне роста автоматизации — сегодня в мире работает более 4,8 миллионов промышленных роботов.
Облачная платформа Cloud.ru поможет предприятиям быстрее и эффективнее внедрять современные робототехнические решения.