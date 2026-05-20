ЦНИИмаш создал макет ИИ для обработки данных на спутнике

Опубликовано 20 мая 2026, 09:321 мин.
ЦНИИмаш создал макет ИИ для обработки данных на спутникеНейросеть на орбите будет отсеивать ненужную информацию
Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Василий Титов сообщил, что был разработан макет искусственного интеллекта (ИИ). Он способен обрабатывать информацию прямо на борту спутника, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Титов отметил, что обработка данных на орбите позволяет отсеивать бесполезную информацию и сокращать объемы передаваемых потоков. Решение находится в виде готового макета. Это один из ключевых проектов института в области нейрообработки на спутниках.
Кроме того, специалисты ЦНИИмаш разработали прогностическую модель с использованием цифровых двойников и нейросетей. Она способна фиксировать риск разрушения конструкций во время крупногабаритной сборки при статических и динамических испытаниях, отметил Титов.