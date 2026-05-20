В России
Опубликовано 20 мая 2026, 09:32
1 мин.

ЦНИИмаш создал макет ИИ для обработки данных на спутнике

Нейросеть на орбите будет отсеивать ненужную информацию
Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Василий Титов сообщил, что был разработан макет искусственного интеллекта (ИИ). Он способен обрабатывать информацию прямо на борту спутника, пишет ТАСС.
ЦНИИмаш создал макет ИИ для обработки данных на спутнике

© Ferra.ru

В рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Титов отметил, что обработка данных на орбите позволяет отсеивать бесполезную информацию и сокращать объемы передаваемых потоков. Решение находится в виде готового макета. Это один из ключевых проектов института в области нейрообработки на спутниках.

Кроме того, специалисты ЦНИИмаш разработали прогностическую модель с использованием цифровых двойников и нейросетей. Она способна фиксировать риск разрушения конструкций во время крупногабаритной сборки при статических и динамических испытаниях, отметил Титов.