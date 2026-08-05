ЦППК начала тестирование звуковых турникеты для слабовидящих пассажиров

Опубликовано 05 августа 2026, 17:431 мин.
ЦППК начала тестирование звуковых турникеты для слабовидящих пассажировТехнологию проверяют на трех станциях
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) начала испытания турникетов и валидаторов со звуковой сигнализацией для слабовидящих пассажиров. Оборудование разместили на станциях Тучково, Клязьма и Михнево в Московской области, пишет ТАСС.
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Компания стремится сделать инфраструктуру доступной для всех групп. Аудиосигналы оповещают о возможности прохода через турникет и статусе поездки при валидации социальных карт.
Заместитель гендиректора ЦППК Игорь Евдокимов отметил, что компания стремится сделать инфраструктуру доступной для всех групп. Станции выбраны совместно с Всероссийским обществом инвалидов, с учетом близости к местам лечения и отдыха слабовидящих пассажиров. По итогам пилотного проекта компания рассмотрит возможность масштабирования технологии. Сейчас идет настройка оборудования.