ЦППК начала тестирование звуковых турникеты для слабовидящих пассажиров

Компания стремится сделать инфраструктуру доступной для всех групп. Аудиосигналы оповещают о возможности прохода через турникет и статусе поездки при валидации социальных карт.

Заместитель гендиректора ЦППК Игорь Евдокимов отметил, что компания стремится сделать инфраструктуру доступной для всех групп. Станции выбраны совместно с Всероссийским обществом инвалидов, с учетом близости к местам лечения и отдыха слабовидящих пассажиров. По итогам пилотного проекта компания рассмотрит возможность масштабирования технологии. Сейчас идет настройка оборудования.