Дагестанским учителям рекомендовали отказаться от WhatsApp

С 1 марта 2023 года согласно федеральному закону № 149 от 28.04.2023 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp.