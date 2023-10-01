Дагестанским учителям рекомендовали отказаться от WhatsApp

Дагестанским учителям рекомендовали отказаться от WhatsAppВ пользу отечественных
В пресс-службе Министерства образования и науки республики Дагестан рассказали РИА Новости, что учителям республике рекомендовано отказаться от WhatsApp, а также других иностранных мессенджеров.
Учителям необходимо будет использовать отечественные мессенджеры, такие как "Сферум", созданная Министерством просвещения Российской Федерации в сотрудничестве с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках проекта "Образование".
С 1 марта 2023 года согласно федеральному закону № 149 от 28.04.2023 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания. В число таких мессенджеров входит WhatsApp.