Дальность полета самолет МС-21 увеличат до 4 тысяч км

По его словам, текущие параметры самолета в целом подходят авиакомпаниям, так как покрывают до 80−90% маршрутной сети. Он также отметил, что у МС-21 есть потенциал для дальнейшего увеличения дальности, вплоть до 5 000 км в перспективе развития программы.

Согласно данным проекта ОАК, базовая максимальная дальность полета составляет до 3 830 км в двухклассной компоновке. Самолет рассчитан на перевозку 175 пассажиров при экипаже из двух человек. Максимальная взлетная масса составляет 85 тонн.