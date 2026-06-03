Дальность полета самолет МС-21 увеличат до 4 тысяч км

Опубликовано 03 июня 2026, 12:431 мин.
Дальность полета самолет МС-21 увеличат до 4 тысяч кмСамолет проходит сертификационные испытания
Российский самолет МС-21 в ходе сертификационных испытаний должен подтвердить дальность полета до 4 000 км. В дальнейшем возможен рост этого показателя, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, пишет РИА Новости.
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По его словам, текущие параметры самолета в целом подходят авиакомпаниям, так как покрывают до 80−90% маршрутной сети. Он также отметил, что у МС-21 есть потенциал для дальнейшего увеличения дальности, вплоть до 5 000 км в перспективе развития программы.
Согласно данным проекта ОАК, базовая максимальная дальность полета составляет до 3 830 км в двухклассной компоновке. Самолет рассчитан на перевозку 175 пассажиров при экипаже из двух человек. Максимальная взлетная масса составляет 85 тонн.