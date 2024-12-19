Датчик измерения тока импортозаместили в России

Разработчик датчика, аспирант НовГУ Василий Мосин, отметил, что многие российские предприятия, работающие в энергетике, автомобилестроении и машиностроении, до сих пор используют импортные датчики. Это приводит к высокой стоимости и зависимости от зарубежных технологий. Новый датчик, по словам Мосина, будет не только дешевле, но и адаптируем под конкретные потребности заказчика.

Особенность нового датчика заключается в применении магнитоэлектрического эффекта — процесс, при котором изменение электрического поля вызывает изменения в магнитном. Это позволяет прибору работать при слабых магнитных полях, что повышает его чувствительность. В отличие от аналогов, таких как датчик Холла, который используется в России, новый прибор обладает высокой точностью и не требует применения зарубежных комплектующих.

Датчик передает данные на микросхему, которая обрабатывает информацию и отправляет ее оператору. Кроме того, устройство может передавать данные на компьютер или телефон по беспроводной сети.