В России
Опубликовано 22 октября 2025, 15:23
1 мин.

Демонстратор двигательной установки ракеты создали российские ученые

Разработка предназначена для многоразовой ракеты-носителя
Специалисты Южно-Уральского государственного университета получили патент на демонстратор двигательной установки для перспективной ракеты-носителя. Разработка ведется с 2021 года при экспертной поддержке АО «ГРЦ Макеева».
Демонстратор двигательной установки ракеты создали российские ученые

© Ferra.ru

Новая конструкция использует многокамерную двигательную установку с профилированным центральным телом. Инновационная система управления направлением движения позволила исключить механические органы управления, что снизило массу двигателя на 3%.

В отличие от традиционных решений с отклонением камер сгорания или использованием карданных подвесов, в данной разработке применяется электронное регулирование расхода топлива. Система изменяет подачу спирта в отдельные камеры, создавая разность тяги для управления вектором движения.

Конструкция позволяет формировать единую струю продуктов сгорания при возможности независимого управления группами камер. Уменьшение тяги в одних камерах компенсируется увеличением в противоположных, создавая необходимый отклоняющий момент.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#ракета
,
#космос