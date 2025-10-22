Демонстратор двигательной установки ракеты создали российские ученые

Новая конструкция использует многокамерную двигательную установку с профилированным центральным телом. Инновационная система управления направлением движения позволила исключить механические органы управления, что снизило массу двигателя на 3%.

В отличие от традиционных решений с отклонением камер сгорания или использованием карданных подвесов, в данной разработке применяется электронное регулирование расхода топлива. Система изменяет подачу спирта в отдельные камеры, создавая разность тяги для управления вектором движения.

Конструкция позволяет формировать единую струю продуктов сгорания при возможности независимого управления группами камер. Уменьшение тяги в одних камерах компенсируется увеличением в противоположных, создавая необходимый отклоняющий момент.