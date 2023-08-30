В России
15:16, 30 августа 2023
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Депутат Госдумы предложил узаконить майнинг

Но произойдет ли это

C предложением узаконить майнинг выступил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Лентой.ру».

Он объяснил, что любое явление, которое де-факто существует, должно быть описано с точки зрения закона, государственного регулирования и специальной процедуры.

Интересно, что на сегодняшний день нет достоверной аналитики о том, что происходит в отрасли майнинга.

Обязательно надо закрепить и само понятие майнинга, и те процедуры, которые должны проходить компании, и то регулирование, которое обелит отрасль и даст стабильный и достаточно значимый доход в российский бюджет.

Артем Кирьянов
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Он считает, что большинство депутатов склоняются к мысли, что такие решения надо принимать.

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