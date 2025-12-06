Депутат признал, что ограничения мессенджеров не повлияли на мошенников

Ющенко прокомментировал и полную блокировку *WhatsApp, которой мессенджеру пригрозил РКН. Законодатель утверждает, что полный запрет WhatsApp является чрезмерным и неоправданным без предоставления альтернативной коммуникационной платформы. Он подчеркнул, что передача видеофайлов и SMS-сообщений через WhatsApp не связана с мошеннической деятельностью, а MAX пока не догоняет конкурентов по функционалу, хотя, разумеется, имеет перспективы развития.

Ющенко подчеркнул, что абсолютная блокировка WhatsApp усилила бы социальную напряжённость, поскольку это приложение широко используется населением.

«Полная блокировка усилит напряжение в обществе. Люди за годы привыкли использовать WhatsApp*. Это раздражение наложится на предыдущие и в какой-то момент превысит точку кипения. Это нехорошо в рамках плана по сплочению народа против внешней агрессии», — отметил Александр Ющенко.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.