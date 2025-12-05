Детский центр беспилотных технологий появился в Чебоксарах

Как отметил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, центр призван вести профориентационную работу с юными инженерами и авиамоделистами. Здесь будут проходить регулярные занятия и соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами.

В честь открытия центра состоялся открытый чемпионат Чувашии «Гонка дронов». В нём участвовали дети из разных регионов, включая Чувашию, Марий Эл, Бурятию, Нижегородскую и Ленинградскую области. Участники демонстрировали навыки программирования дронов, соревновались на гоночной трассе с квадрокоптерами и использовали виртуальные симуляторы.

По словам начальника управления образования Чебоксар Алексея Лукшина, эта площадка станет местом, где школьники смогут получать актуальные знания в сфере беспилотных технологий.