Опубликовано 05 декабря 2025, 18:56
Детский центр беспилотных технологий появился в Чебоксарах

Школьники будут программировать и пилотировать беспилотники
В Чебоксарах на базе технопарка «Кванториум» начал работу новый образовательный центр, посвящённый беспилотным технологиям. Его задачей является обучение школьников проектированию, программированию и управлению дронами.
Как отметил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров, центр призван вести профориентационную работу с юными инженерами и авиамоделистами. Здесь будут проходить регулярные занятия и соревнования по управлению беспилотными летательными аппаратами.

В честь открытия центра состоялся открытый чемпионат Чувашии «Гонка дронов». В нём участвовали дети из разных регионов, включая Чувашию, Марий Эл, Бурятию, Нижегородскую и Ленинградскую области. Участники демонстрировали навыки программирования дронов, соревновались на гоночной трассе с квадрокоптерами и использовали виртуальные симуляторы.

По словам начальника управления образования Чебоксар Алексея Лукшина, эта площадка станет местом, где школьники смогут получать актуальные знания в сфере беспилотных технологий.