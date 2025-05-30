Диагноз по дыханию: в России создадут универсальный прибор для выявления инфекций

В лаборатории молекулярной медицинской диагностики специалисты уже разработали химическую классификацию веществ-биомаркеров, которые указывают на наличие различных заболеваний. Это ключевой этап на пути к созданию медицинского прибора, работающего на базе высокоточной масс-спектрометрии. Метод позволяет определить состав веществ по отношению массы и заряда частиц — в данном случае речь идет о соединениях, содержащихся в воздухе, выдыхаемом человеком.

Устройство, над которым ведется работа, будет не только диагностировать болезни, но и отслеживать ход лечения. Оно сможет фиксировать изменения в состоянии пациента, контролировать эффективность терапии, прием медикаментов и даже уровень физической активности.

Такой прибор может стать особенно полезным в реабилитационных центрах, где важно наблюдать за динамикой восстановления после болезни.