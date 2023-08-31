Диетолог предупредил россиян о повышенном риске рака из-за колбас

Диетолог предупредил россиян о повышенном риске рака из-за колбасИ другого переработанного мяса
Некоторые популярные закуски повышают риск развития рака, предупреждает эндокринолог и диетолог Янина Лемешко. В беседе с «Вечерней Москвой» она перечислила продукты, некоторые вызывающие рак.
Лемешко уточнила, что в России наиболее распространен колоректальный рак, поражающий толстую и прямую кишку. Для профилактики этих заболеваний она предложила изменить рацион питания: снизить потребление сахара и переработанного мяса, увеличить потребление клетчатки, белка и полезных жиров.
Лемешко подчеркнула, что эта информация не означает, что люди должны перейти только на куриную грудку и салат. Однако она советует ограничить потребление колбасных изделий и переработанного мяса до 500 г в неделю и не более 50 г в день. По ее мнению, выход за эти пределы повышает риск развития колоректального рака. Для профилактики рака толстой кишки Лемешко рекомендует ежедневно потреблять от 40 до 50-55 г клетчатки, которую можно получить из 600-800 г богатых водой овощей, фруктов, ягод и зелени в сыром или приготовленном виде.
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