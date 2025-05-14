Диетолог предупредила об опасности картошки фри для детей

Диетолог Дарья Русакова в беседе с 360.ru подчеркнула, что блюда вроде картошки фри изначально не рассчитаны на детское питание. Они нагружают поджелудочную железу и печень, а используемые при обработке сульфиты могут вызывать аллергию. Помимо этого, фастфуд содержит трансжиры и отличается высокой калорийностью, что увеличивает риск хронических и даже онкологических заболеваний в будущем.

Особую тревогу вызывает то, что дети часто связывают такие продукты с праздниками и поощрением. Эта эмоциональная связь может вызывать зависимость, особенно с учётом активного маркетинга ресторанов быстрого питания.

Если родители всё же решают дать ребёнку попробовать фастфуд, важно помнить: чётких безопасных порций не существует. Всё зависит от здоровья ребёнка, а также от общего рациона и пищевых привычек в семье. Особенно вредна такая еда детям с аллергиями, нарушениями пищеварения или болезнями внутренних органов.

Чтобы снизить интерес к фастфуду, родителям стоит вовлекать детей в приготовление еды дома, формировать режим питания и заменять вредные блюда полезными альтернативами. Запечённый картофель и домашние бутерброды — более щадящий выбор для детского организма.