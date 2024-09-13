Международный форум Digital Innopolis Days и AI IN 2024 пройдёт в Иннополисе 2−4 октября

Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт Форум инноваций стран БРИКС с участием представителей из Китая, ОАЭ, Бразилии, Индии, Египта, Эфиопии, ЮАР, Ирана и России. Также ожидается визионерская лекция от директора по стратегическому маркетингу Яндекса Андрея Себранта и сессии с участием депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

Искандер Бариев, директор Университета Иннополис, отметил, что форум с 2021 года способствует цифровизации и развитию кадров. В этом году форум усилен благодаря интеграции с конференцией AI IN и соберет около 3000 участников.

Регистрация на форум открыта до 20 сентября для офлайн-участников и до 2 октября для онлайн-участников.