В России
Опубликовано 13 сентября 2024, 13:01
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Международный форум Digital Innopolis Days и AI IN 2024 пройдёт в Иннополисе 2−4 октября

Два масштабных мероприятия объединяются в одном форуме
С 2 по 4 октября в Иннополисе состоится международный форум, объединяющий ежегодный форум по инновациям в бизнесе и образовании Digital Innopolis Days и конференцию о искусственному интеллекту AI IN 2024. В этом году мероприятие соберет ведущих экспертов из компаний Сбер, Яндекс, ДОМ. РФ, КАМАЗ, Интер РАО, Эйдос-Робототехники, а также представителей российских вузов и отраслевых министерств.
Международный форум Digital Innopolis Days и AI IN 2024 пройдёт в Иннополисе 2−4 октября
© Международный форум Digital Innopolis Days и AI IN

Форум предложит насыщенную программу, включая пленарные заседания на темы «AI как революция производительности», «Перспективы роботизации России: конвертация проблем в задачи» и «Кадры и наука для достижения технологического лидерства». Участники смогут посетить выставку роботов Robo Expo, мастер-класс по созданию цифровых аватаров, стартап-саммит университетов БРИКС, воркшопы по применению ИИ в медицине и факап-сессию «Как не наломать дорогих ИИ-дров».

Международный форум Digital Innopolis Days и AI IN 2024 пройдёт в Иннополисе 2−4 октября
© Международный форум Digital Innopolis Days и AI IN

Кроме того, в рамках мероприятия пройдёт Форум инноваций стран БРИКС с участием представителей из Китая, ОАЭ, Бразилии, Индии, Египта, Эфиопии, ЮАР, Ирана и России. Также ожидается визионерская лекция от директора по стратегическому маркетингу Яндекса Андрея Себранта и сессии с участием депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

Искандер Бариев, директор Университета Иннополис, отметил, что форум с 2021 года способствует цифровизации и развитию кадров. В этом году форум усилен благодаря интеграции с конференцией AI IN и соберет около 3000 участников.

Регистрация на форум открыта до 20 сентября для офлайн-участников и до 2 октября для онлайн-участников.