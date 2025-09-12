Директор Пушкинского музея назвала ИИ ленивым

Ольга Галактионова считает, что он не заменит человека

Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ольга Галактионова высказала мнение о возможностях искусственного интеллекта (ИИ) в творческой сфере. Выступая на всероссийском семинаре «Медиа в культуре» в Санкт-Петербурге, она назвала ИИ ленивым и лишенным таланта.