Для детей с ограниченными возможностями разработали «умную» одежду в России

Комбинезон с встроенными датчиками передает данные в реальном времени в мобильное приложение, позволяя точно измерить параметры здоровья детей, которым сложно использовать смарт-часы или браслеты с датчиками. Эта одежда может быть создана с учетом индивидуальных параметров каждого ребенка.

На данный момент образец измеряет пульс, артериальное давление и температуру пользователя. Однако в будущем разработчики планируют создать индивидуальные комплекты датчиков для различных заболеваний, которые можно будет настраивать под конкретные потребности пациента.

Руководитель проекта, Анастасия Набережных, подчеркнула, что на рынке пока нет аналогов для этой инновационной разработки. Такие решения могут значительно улучшить мониторинг здоровья детей с ограниченными возможностями и облегчить работу их родственников и врачей.