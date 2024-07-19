Опубликовано 19 июля 2024, 16:37
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Для москвичей запустили новые курсы по «Беспилотному транспорту»«Системы автоматического управления БВС» и «Пилотажно-навигационные системы БВС»
Московская технологическая школа (МТШ) представила две новые образовательные программы по беспилотному транспорту. Как сообщил министр правительства Москвы Анатолий Гарбузов, в столице продолжает развиваться беспилотная отрасль, и новые курсы помогут подготовить специалистов для этой сферы.
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Одна из программ, «Системы автоматического управления БВС», охватывает аспекты управления летательными аппаратами, включая динамику подлета и валидацию математических моделей. Вторая программа, «Пилотажно-навигационные системы БВС», посвящена изучению пилотажно-навигационных систем, их устройству и методам испытаний.
По словам заместителя директора по образовательной деятельности ПИШ РПИ Александра Воеводенко, курсы охватывают как теоретические, так и практические аспекты, включая послеполетную обработку материалов испытаний и оценку характеристик систем.