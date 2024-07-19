Для москвичей запустили новые курсы по «Беспилотному транспорту»

Одна из программ, «Системы автоматического управления БВС», охватывает аспекты управления летательными аппаратами, включая динамику подлета и валидацию математических моделей. Вторая программа, «Пилотажно-навигационные системы БВС», посвящена изучению пилотажно-навигационных систем, их устройству и методам испытаний.

По словам заместителя директора по образовательной деятельности ПИШ РПИ Александра Воеводенко, курсы охватывают как теоретические, так и практические аспекты, включая послеполетную обработку материалов испытаний и оценку характеристик систем.