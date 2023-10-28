Для нового российского пассажирского самолёта МС-21 создали отечественную электронику

Этот комплект включает в себя пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование. Российская авионика предоставляет высокую функциональность и качество, не уступая зарубежным аналогам.

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП), входящее в состав Концерна радиоэлектронных технологий (КРЭТ), наладило разработку и запуск производства российского оборудования для кабины МС-21. Специалисты УКБП создали пульт управления, который обеспечивает контроль над различными системами самолета, включая гидравлические, топливные, инерциальные системы и многие другие. Также, всё светотехническое оборудование в кабине пилота, начиная от подсветки пола и освещения в целом и заканчивая светосигнальными табло, произведено в России.