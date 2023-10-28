Для нового российского пассажирского самолёта МС-21 создали отечественную электронику

Для нового российского пассажирского самолёта МС-21 создали отечественную электроникуОна не уступает зарубежным аналогам
"Концерн Радиоэлектронные технологии", который относится к Госкорпорации Ростех, успешно доставил первый комплект полностью российской авионики для кабины лайнера МС-21.
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Этот комплект включает в себя пульты управления самолетными системами и светотехническое оборудование. Российская авионика предоставляет высокую функциональность и качество, не уступая зарубежным аналогам.
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП), входящее в состав Концерна радиоэлектронных технологий (КРЭТ), наладило разработку и запуск производства российского оборудования для кабины МС-21. Специалисты УКБП создали пульт управления, который обеспечивает контроль над различными системами самолета, включая гидравлические, топливные, инерциальные системы и многие другие. Также, всё светотехническое оборудование в кабине пилота, начиная от подсветки пола и освещения в целом и заканчивая светосигнальными табло, произведено в России.
Проект МС-21 еще до начала СВО стал мишенью западных санкций. Несмотря на беспрецедентное давление и необходимость масштабного импортозамещения, предприятия Ростеха справляются с поставленными задачами. В частности, концерн КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21. Подчеркну, что российский лайнер создается с использованием самых современных систем и технологий российского производства.