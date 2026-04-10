Для новосибирского синхротрона СКИФ создали цифровой лабораторный журнал

В пресс-службе Центра коллективного пользования (ЦКП) установки отметили, что новая система создаст для ученых единую цифровую среду. Она позволит вести календарь экспериментов, хранить данные о пробах, методиках и использованном оборудовании. Также журнал обеспечит систематизацию ключевых параметров образцов и результатов их предварительного анализа. В базе данных предусмотрены разные уровни доступа и удобный поиск.

По словам главы отдела синхротронных исследований для биологии и биомедицины ЦКП «СКИФ» Сергея Архипова, похожие решения существуют в мировой практике, но они требуют серьезной адаптации под каждый синхротрон. Готовых аналогов для низкомолекулярных соединений пока нет. Новое ПО заполнит этот пробел.