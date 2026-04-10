Для новосибирского синхротрона СКИФ создали цифровой лабораторный журнал

Опубликовано 10 апреля 2026, 19:501 мин.
Для новосибирского синхротрона СКИФ создали цифровой лабораторный журналПрограмма тестируется и заменит бумажные записи ученых
В Новосибирске разработали прототип программного обеспечения для управления экспериментальными данными на синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Это цифровой лабораторный журнал, который собирает, систематизирует и хранит информацию дифракционных исследований. Программа уже проходит тестирование в Институте неорганической химии и Институте катализа СО РАН.
В пресс-службе Центра коллективного пользования (ЦКП) установки отметили, что новая система создаст для ученых единую цифровую среду. Она позволит вести календарь экспериментов, хранить данные о пробах, методиках и использованном оборудовании. Также журнал обеспечит систематизацию ключевых параметров образцов и результатов их предварительного анализа. В базе данных предусмотрены разные уровни доступа и удобный поиск.
По словам главы отдела синхротронных исследований для биологии и биомедицины ЦКП «СКИФ» Сергея Архипова, похожие решения существуют в мировой практике, но они требуют серьезной адаптации под каждый синхротрон. Готовых аналогов для низкомолекулярных соединений пока нет. Новое ПО заполнит этот пробел.