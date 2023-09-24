Для особой экономической зоны “Владимир” построят логистический центр в Киржаче

19:34, 24 сентября 2023
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Для особой экономической зоны “Владимир” построят логистический центр в КиржачеВ проект вложат около 2,8 миллиарда рублей
Пресс-служба торгово-производственного холдинга "Русклимат" в беседе с ТАСС, что для продукции, созданной резидентами особой экономической зоны "Владимир", построят логистический центр в Киржаче.
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Площадь логистического центра будет более 27 тысяч кв.м. Холдинг "Русклимат" вложит в проект около 2,8 миллиарда рублей. Построить планируют к июню 2024 года.
В Киржаче Владимирской области на территории технопарка "Русклимат ИКСЭл" заложен первый камень нового Федерального логистического комплекса для продукции резидентов особой экономической зоны "Владимир". … Общая площадь помещений, включая административно-бытовой корпус, составляет 27 214 кв. м. Начаты работы нулевого цикла и вертикальная планировка земельного участка.
Пресс-служба торгово-производственного холдинга "Русклимат"