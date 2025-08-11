В России
Опубликовано 11 августа 2025, 12:09
1 мин.

Для повышения эффективности Архангельского порта внедрят цифровые технологии

Разрабатываются системы для оптимизации складских процессов
Ученые из Северного Арктического федерального университета (САФУ) создали несколько цифровых решений для улучшения работы Архангельского морского торгового порта. Разработки выполняются при участии Центра искусственного интеллекта и анализа больших данных САФУ и самого порта.
Для повышения эффективности Архангельского порта внедрят цифровые технологии

© Ferra.ru

Одной из главных инноваций стала система оптимального размещения контейнеров на складе. Пиковая нагрузка в порту может достигать тысячи контейнеров за рейс, поэтому важно быстро и точно размещать грузы, чтобы сократить лишние перемещения и снизить затраты. Для этого создан алгоритм, который учитывает размеры, типы и состояние контейнеров, а также требования клиентов и расположение выездов. Операторы смогут планировать расстановку через удобный веб-интерфейс. Система уже прошла апробацию с учетом реальных условий хранения и разделения грузов.

Еще одна разработка — автоматизированная система для обнаружения повреждений контейнеров. Она использует методы глубокого обучения для анализа изображений и автоматически фиксирует дефекты в акте осмотра с точной локализацией повреждений. Это ускорит оформление документов и уменьшит ошибки, связанные с человеческим фактором.

Также создается чат-бот, который позволит сотрудникам круглосуточно получать доступ к важной информации и регламентам порта, что ускорит работу и облегчит обучение новых работников.

Кроме того, специалисты САФУ разрабатывают системы прогнозирования сроков доставки грузов и времени погрузочно-разгрузочных работ с использованием нейросетей.