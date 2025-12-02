Для работы на новосибирском синхротроне подготовили около 1000 специалистов

Опубликовано 02 декабря 2025, 22:261 мин.
Для работы на новосибирском синхротроне подготовили около 1000 специалистовУстановку планируют запустить в 2025 год
Российские университеты подготовили около тысячи специалистов для работы на строящемся под Новосибирском синхротроне «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). По словам заведующего лабораторией НГТУ Ивана Батаева, этого достаточно для начальной стадии, но для полной загрузки установки потребуется около 10 тысяч пользователей.
СКИФ станет первым в России источником синхротронного излучения четвертого поколения. Он позволит изучать структуру и поведение вещества на сверхточном уровне. Запуск комплекса, готовность которого на середину ноября превышала 95%, перенесен с 2024 на конец 2025 года.
Для решения кадрового вопроса ведущие вузы страны объединились в консорциум, инициатором которого выступил Новосибирский государственный технический университет. Пользователями установки станут ученые из разных областей: химии, биологии, экологии, геологии, а также представители промышленности. Циркулирующий пучок в накопительном кольце планируется получить к середине 2026 года.