Для работы на новосибирском синхротроне подготовили около 1000 специалистов

СКИФ станет первым в России источником синхротронного излучения четвертого поколения. Он позволит изучать структуру и поведение вещества на сверхточном уровне. Запуск комплекса, готовность которого на середину ноября превышала 95%, перенесен с 2024 на конец 2025 года.

Для решения кадрового вопроса ведущие вузы страны объединились в консорциум, инициатором которого выступил Новосибирский государственный технический университет. Пользователями установки станут ученые из разных областей: химии, биологии, экологии, геологии, а также представители промышленности. Циркулирующий пучок в накопительном кольце планируется получить к середине 2026 года.