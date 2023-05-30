Для российских аэродромов создали новую технику

Российские инженеры разработали линейку техники для обслуживания аэродромов — подметально-продувочную, поливомоечную и плужно-щеточную машину с раздачей твердого реагента.

Состояние взлетно-посадочных полос важно для безопасности и комфорта авиаполетов. Поддерживающая их состояние спецтехника требует обслуживания, ремонта и запчастей, с которыми в условиях санкций возникли проблемы.

Разработанная российскими специалистами техника на 90% состоит из российских комплектующих. Оставшаяся доля импортных компонентов приходится на гидравлическую систему и систему управления.

Кроме того, ученые удешевили комплект за счет унификации шасси для поливомоечной и плужно-щеточной машин. Для подметально-продувочной машины сделать этого не удалось — она имеет дополнительную силовую установку и больший набор навесного оборудования, разместить которое на базовом шасси не удалось, отмечает руководитель проекта, заместитель директора Центра автомобильно-дорожного инжиниринга Московского автомобильно-дорожного технического университета Дмитрий Никитин.