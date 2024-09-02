Для российских военных создали мессенджер

Опубликовано 02 сентября 2024, 10:561 мин.
Для российских военных создали мессенджерОн поможет в обмене данными без интернета
Команда добровольцев «Локтар» создала новое программное обеспечение (ПО), объединяющее тактические карты и боевой мессенджер. Разработка позволяет обмениваться геоданными и передавать структурированную информацию о тактической обстановке, функционируя как в условиях интернета, так и без него.
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Программное обеспечение поддерживает передачу данных через радиостанции и закрытые Wi-Fi сети, что обеспечивает обмен информацией между устройствами даже в зоне боевых действий. Испытания подтвердили его эффективность и необходимость в специализированных мессенджерах для военных и государственных структур.
Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что существующие мессенджеры, такие как Telegram, не всегда безопасны для передачи конфиденциальной информации. Новый продукт от «Локтар» предлагает более надежное решение, учитывая важность защиты данных и шифрования в условиях боевых действий.