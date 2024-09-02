Для российских военных создали мессенджер

Программное обеспечение поддерживает передачу данных через радиостанции и закрытые Wi-Fi сети, что обеспечивает обмен информацией между устройствами даже в зоне боевых действий. Испытания подтвердили его эффективность и необходимость в специализированных мессенджерах для военных и государственных структур.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что существующие мессенджеры, такие как Telegram, не всегда безопасны для передачи конфиденциальной информации. Новый продукт от «Локтар» предлагает более надежное решение, учитывая важность защиты данных и шифрования в условиях боевых действий.