Для Севморпути создадут систему экологического мониторинга

Необходимость новой системы связана с резким ростом судоходства: сегодня по трассе перевозят 38 миллионов тонн грузов, причем не только увеличилось количество судов, но и изменился их состав — появились гигантские атомоходы и газовозы.

По словам Макарова, экосистема Арктики крайне чувствительна к любым воздействиям, и последствия возможного инцидента могут быть труднообратимыми. Программа станет частью перехода от Северного морского пути к трансарктическому транспортному коридору. Институт надеется на поддержку правительства в реализации проекта, который должен обеспечить безопасность судоходства и защиту природной среды.