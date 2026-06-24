Для СКИФ подготовили первый сверхпроводящий вигглер

Опубликовано 24 июня 2026, 13:391 мин.
Для СКИФ подготовили первый сверхпроводящий вигглерУстройство прошло полный цикл испытаний
Первый сверхпроводящий вигглер для станции «Быстропротекающие процессы» центра коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП «СКИФ») успешно завершил испытания и готов к установке на накопительное кольцо. Устройство предназначено для генерации синхротронного излучения, которое используется в научных исследованиях, пишет ТАСС.
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В пресс-службе установки сообщили, что вигглер представляет собой многополюсный магнит, формирующий излучение с высокой яркостью и широким диапазоном энергий фотонов. Для нового устройства заявлен рабочий диапазон от 20 до 70 кэВ. Длина периода магнитного поля составляет 27 мм, а требуемая индукция магнитного поля достигает 2,7 Тл.
Во время тестирования специалисты проверили сверхпроводящие обмотки, выполнили настройку магнитного поля и подтвердили стабильную работу магнита в условиях эксплуатации. В дальнейшем вигглер планируют установить на кольцо, после чего начнется настройка оборудования станции для изучения процессов длительностью в миллионные доли секунды.