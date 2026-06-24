В России
Опубликовано 24 июня 2026, 13:39
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Для СКИФ подготовили первый сверхпроводящий вигглер

Устройство прошло полный цикл испытаний
Первый сверхпроводящий вигглер для станции «Быстропротекающие процессы» центра коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП «СКИФ») успешно завершил испытания и готов к установке на накопительное кольцо. Устройство предназначено для генерации синхротронного излучения, которое используется в научных исследованиях, пишет ТАСС.
Для СКИФ подготовили первый сверхпроводящий вигглер

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В пресс-службе установки сообщили, что вигглер представляет собой многополюсный магнит, формирующий излучение с высокой яркостью и широким диапазоном энергий фотонов. Для нового устройства заявлен рабочий диапазон от 20 до 70 кэВ. Длина периода магнитного поля составляет 27 мм, а требуемая индукция магнитного поля достигает 2,7 Тл.

Во время тестирования специалисты проверили сверхпроводящие обмотки, выполнили настройку магнитного поля и подтвердили стабильную работу магнита в условиях эксплуатации. В дальнейшем вигглер планируют установить на кольцо, после чего начнется настройка оборудования станции для изучения процессов длительностью в миллионные доли секунды.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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