Для соревнований дронов на Сахалине разработают 15 сценариев их применения

Эталонные сценарии применения дронов разрабатываются для оптимального использования техники с максимальной эффективностью и минимальными затратами. Специалисты соберут данные для последующей аналитической работы, что поможет усовершенствовать методические рекомендации и подтвердить характеристики беспилотников, отметили в пресс-службе.

Соревнования предусматривают различные сценарии использования дронов, такие как доставка грузов, кадастровые работы, и мониторинг объектов на земле и в воде. Специалисты из Федерального центра беспилотных авиационных систем будут собирать и анализировать данные, оценивая эффективность и экономическую выгоду от использования дронов.

В пресс-службе добавили, что соревнования позволят испытать технологические решения и сформировать представление о заказчиках услуг с применением дронов.