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В России
Опубликовано 20 мая 2024, 21:31
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Для соревнований дронов на Сахалине разработают 15 сценариев их применения

Такие как доставка грузов и кадастровые работы
В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что организаторы всероссийских соревнований дронов на Сахалине разрабатывают 15 сценариев применения этой техники в различных отраслях.
Для соревнований дронов на Сахалине разработают 15 сценариев их применения

© Ferra.ru

Эталонные сценарии применения дронов разрабатываются для оптимального использования техники с максимальной эффективностью и минимальными затратами. Специалисты соберут данные для последующей аналитической работы, что поможет усовершенствовать методические рекомендации и подтвердить характеристики беспилотников, отметили в пресс-службе.

Соревнования предусматривают различные сценарии использования дронов, такие как доставка грузов, кадастровые работы, и мониторинг объектов на земле и в воде. Специалисты из Федерального центра беспилотных авиационных систем будут собирать и анализировать данные, оценивая эффективность и экономическую выгоду от использования дронов.

В пресс-службе добавили, что соревнования позволят испытать технологические решения и сформировать представление о заказчиках услуг с применением дронов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#дрон
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#соревнование
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#квадрокоптер