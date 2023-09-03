Для заводов по производству озоноразрушающих веществ в России сделали исключение

Исключения ввели для производств регулируемых веществ списка F перечня озоноразрушающих веществ, которые ранее находились в «запретном» списке на проектирование и строительство хозяйственных объектов. К ним относится тетрафторэтан и пентафторпропан, и не только.

Также сдвигаются на 1 год сроки на сокращение допустимых объемов потребления веществ списка F. Как говорится в постановлении правительства, допустимые цифры потребления озоноразрушающих веществ не должны превышать в 2024-2028 года 31 674 17 тонн в год.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, как пишет ТАСС, обязаны рассчитывать допустимые объемы производства озоноразрушающих веществ.