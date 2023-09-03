Для заводов по производству озоноразрушающих веществ в России сделали исключение

Для заводов по производству озоноразрушающих веществ в России сделали исключениеТакже перенесли сроки по сокращению допустимого объема потребления веществ
Производящим озоноразрушающие вещества (ОЗВ) заводам сделали исключения. Правительство России скорректировала список веществ, для производства которых запрещено строить предприятия, сообщает ТАСС, и перенесло на год сроки сокращение производства некоторых видов ОЗВ.
Исключения ввели для производств регулируемых веществ списка F перечня озоноразрушающих веществ, которые ранее находились в «запретном» списке на проектирование и строительство хозяйственных объектов. К ним относится тетрафторэтан и пентафторпропан, и не только.
Также сдвигаются на 1 год сроки на сокращение допустимых объемов потребления веществ списка F. Как говорится в постановлении правительства, допустимые цифры потребления озоноразрушающих веществ не должны превышать в 2024-2028 года 31 674 17 тонн в год.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, как пишет ТАСС, обязаны рассчитывать допустимые объемы производства озоноразрушающих веществ.