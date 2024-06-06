«Дочка» Сбера и ГЛОНАСС создадут связь для автопилотов сельхозтехники

Генеральный директор Cognitive Pilot, Ольга Ускова, подчеркнула практическую значимость этого сотрудничества, отметив, что проблемы с надежной связью — одна из основных проблем в сфере автопилотирования, особенно в сельском хозяйстве. Реализация нового решения поможет улучшить эффективность сельскохозяйственных операций.

Согласно пресс-службе компании, одной из главных проблем аграриев является недостаточно стабильная связь на полях. Совместное решение Cognitive Pilot и «ГЛОНАСС» позволит автоматически подключаться к наиболее надежному источнику связи, что облегчит доставку RTK-поправок и повысит точность управления автономной техникой.

По мнению главы «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, это партнерство открывает новые возможности для развития технологий гибридной связи, в том числе и в сфере беспилотной сельскохозяйственной техники.