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Опубликовано 06 июня 2024, 10:32
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«Дочка» Сбера и ГЛОНАСС создадут связь для автопилотов сельхозтехники

Подписано соглашение о сотрудничестве
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) компании Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies) и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о совместной разработке решения для улучшения связи в автопилотах сельскохозяйственной техники. Это партнерство призвано повысить эффективность систем автопилотирования на 25%.
«Дочка» Сбера и ГЛОНАСС создадут связь для автопилотов сельхозтехники

© Ferra.ru

Генеральный директор Cognitive Pilot, Ольга Ускова, подчеркнула практическую значимость этого сотрудничества, отметив, что проблемы с надежной связью — одна из основных проблем в сфере автопилотирования, особенно в сельском хозяйстве. Реализация нового решения поможет улучшить эффективность сельскохозяйственных операций.

Согласно пресс-службе компании, одной из главных проблем аграриев является недостаточно стабильная связь на полях. Совместное решение Cognitive Pilot и «ГЛОНАСС» позволит автоматически подключаться к наиболее надежному источнику связи, что облегчит доставку RTK-поправок и повысит точность управления автономной техникой.

По мнению главы «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, это партнерство открывает новые возможности для развития технологий гибридной связи, в том числе и в сфере беспилотной сельскохозяйственной техники.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
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#глонасс
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#Сбер