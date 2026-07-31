В России
Опубликовано 31 июля 2026, 22:29
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Доклинические испытания российской мРНК-вакцины от гриппа займут около двух лет

Разработку продолжают совершенствовать
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН планирует провести доклинические испытания мультивалентной мРНК-вакцины против гриппа. Как сообщил заведующий лабораторией Григорий Степанов, они займут примерно два года, а их стоимость составит около 50 миллионов рублей. Разработка уже завершена, пишет ТАСС.
Доклинические испытания российской мРНК-вакцины от гриппа займут около двух лет

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Преимущество мРНК-технологии — в скорости и простоте создания по сравнению с классическими вакцинами. Препарат можно быстро модифицировать под новый штамм вируса в течение эпидемического сезона. Сейчас учёные экспериментируют с компонентами вакцины, пытаясь уменьшить их количество без потери эффективности. Первый компонент дает около 90% иммунного ответа, второй — 8%, третий — 2%, но в сумме они расширяют спектр защиты.

В перспективе исследователи хотят создать универсальную вакцину против всех подтипов гриппа, А и В. Также они рассматривают возможность разработки наборов реагентов для контроля качества мРНК-препаратов в фарминдустрии, отметил Степанов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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