Доклинические испытания российской мРНК-вакцины от гриппа займут около двух лет

Преимущество мРНК-технологии — в скорости и простоте создания по сравнению с классическими вакцинами. Препарат можно быстро модифицировать под новый штамм вируса в течение эпидемического сезона. Сейчас учёные экспериментируют с компонентами вакцины, пытаясь уменьшить их количество без потери эффективности. Первый компонент дает около 90% иммунного ответа, второй — 8%, третий — 2%, но в сумме они расширяют спектр защиты.

В перспективе исследователи хотят создать универсальную вакцину против всех подтипов гриппа, А и В. Также они рассматривают возможность разработки наборов реагентов для контроля качества мРНК-препаратов в фарминдустрии, отметил Степанов.