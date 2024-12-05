Доктор медицинских наук назвала правильный способ похудеть

По словам эксперта, ожирение само по себе не является болезнью, но избыточный вес, особенно висцеральный жир, может усугубить множество заболеваний. Основной подход к борьбе с лишним весом заключается в соблюдении баланса между поступающей энергией и её расходом.

Доктор Карева подчеркивает, что основная сложность похудения заключается в необходимости изменить привычный образ жизни. Человеческий мозг привык работать по шаблонам, поэтому формирование новых привычек требует усилий. Для поддержания веса важны регулярные физические нагрузки и рациональное питание.

Эксперт предостерегает от голодания, так как организм переходит в режим экономии и начинает запасать энергию, что только усугубляет проблему. Вместо диет, которые подразумевают ограничения, лучше придерживаться сбалансированного рациона с суточной калорийностью, рассчитанной индивидуально (обычно 1200−1500 ккал).

Для эффективного контроля веса важно соблюдать три «не»: не голодать, не переедать и не торопиться во время еды. А также одно «да»: ежедневно проходить 10 тысяч шагов.